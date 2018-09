Pedro Sánchez fusiló en 'su' tesis extractos enteros de un discurso del ministro Sebastián

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fusiló en su tesis doctoral párrafos enteros de un discurso del entonces ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, pronunciado el 6 de junio de 2011 (Federico Jiménez Losantos: Una Presidencia 'cum fraude'; del 'Blanco-boy' al 'negro Plagión').

El actual jefe del Ejecutivo no entrecomilló ese discurso y lo presentó como si fuera una investigación propia al referirse a los “principios básicos” del nuevo Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Sánchez se limitó a poner una nota al pie, que luego lo recogió también en la bibliografía (Twitter se tira a la yugular de Ana Pastor por callarse como una puerta sobre la 'fake tesis' de Pedro Sánchez).

En aquel momento, el jefe de gabinete de Miguel Sebastián era Carlos Ocaña, el negro que firmó con Sánchez como “coautor” el libro La nueva diplomacia económica española, editado por Publicaciones Delta y presentado por el actual líder del PSOE en diciembre de 2013. Sánchez ha señalado que el contenido de sus tesis fue recogido en ese libro (Pedro Sánchez afirma en su tesis que fabricar un avión cuesta 100.000 millones de €: 5 veces el presupuesto de la NASA).

Como revelan C. Cuesta, M. Cerdán, S. Sanz y M. A. Ruiz Coll en 'OKdiario este 17 de septiembre de 2018, lo más relevante es que ese discurso de Miguel Sebastián está basado en unos papeles internos del Ministerio de Industria que Sánchez también copia en su tesis pero que no son públicos, por lo que no han sido tenidos en cuenta por los programas anti-plagio a la hora de verificar la originalidad de la investigación universitaria del presidente del Gobierno.

Ni el Turnitin ni el PlagScan, los software usados por Moncloa para hablar de “coincidencias” al 13% y al 0,96%, respectivamente, y negar plagio alguno.

El ‘negro’ Carlos Ocaña fue el autor de gran parte de la tesis de Pedro Sánchez. Y él era simultáneamente el jefe de Gabinete del Ministerio de Industria que lideraba en aquella época Miguel Sebastián.

Carlos Ocaña era conocido por sus amigos como ‘Cocana’. El mismo que unos meses después de que Sánchez presentase su flamante tesis cum laude, firmó con el ahora presidente del Gobierno un libro que, casualmente, abordaba el mismo tema de la tesis, la práctica totalidad de los puntos y que, de nuevo casualmente, compartía cuadros, capítulos, tablas y gráficos calcados de la tesis.

Porque él fue el ‘negro’ con el que contó Pedro Sánchez para elaborar buena parte de su tesis doctoral.