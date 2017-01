Frank Cuesta: "Asuntos Exteriores me amenazó el día que iba a ir a 'El Hormiguero'"

Frank Cuesta ha vuelto a pedir la puesta en libertad de su mujer , Yuyee, y ha criticado la actuación de los políticos españoles, que no han hecho nada para desbloquear la situación.

El presentador de DMax asegura que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores le amenazaron el día que fue a El Hormiguero a contar lo ocurrido y señala que para la embajadora española en Tailandia sus hijos son "tres putos chinos".

Frank Cuesta cuestiona el apoyo que le están prestando las autoridades españoles ya que salvo el cónsul, que llama cada semana para ver cómo están los niños, "la embajadora española en Tailandia no ha hecho nada".

"No conoce a mis hijos ni tiene ganas, solo el cónsul en Tailandia pero la embajadora es la que tiene la fuerza. Le he dado diferentes posibilidades y no le ha dado la gana de hacer nada".