Una tormenta 'gigante' avanza rápidamente por el Atlántico hacia la Península Ibérica

Una fuerte tormenta de "dimensiones inusuales" está avanzando por el Atlántico con dirección a Europa.

Tiene una presión atmosférica muy parecida a la de los huracanes y además, ha provocado que una masa de aire templado se instale en el Polo Norte.

La borrasca ha llegado ya a Escocia, Irlanda e Islanda. Está previsto que llegue a la Península en los próximos días. Esta tormenta es una de las más intensas registradas en los últimos 30 años.

Aun así, se espera que para cuando llegue a nuestro país ya haya perdido intensidad. Mientras tanto, en Islandia está dejando vientos huracanados.

Según informa 'The Washington Post', se da pr suepuesto que la tormenta se debilitará durante los próximos días.

"Forma parte de un patrón general que está advirtiendo el aire caliente y húmedo hacia el polo", explicó Ryan Maue, meteorólogo de WeatherBell Analytics.

Maue dijo que la tormenta se está asociando con una fuerte zona de alta presión sobre el norte de Europa al forzar un ataque de aire suave hacia el Polo Norte a través de los mares de Barents y Kara.

Además, la masa de aire templado está afectando también a las temperaturas de algunas regiones como Svalbard, en Noruega, donde se esperan temperaturas entre 15 y 20 grados más altas de lo habitual en estas fechas.

Incredible satellite imagery of powerful hurricane force system churning in the central #Atlantic - ASCAT passes confirm 80+ kt winds! pic.twitter.com/ED8IobAs9u