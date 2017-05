Frank Cuesta vuelve a DMAX pero tiene "una oferta de la hostia" de otra cadena

El instinto protector de Frank Cuesta estuvo a punto de jugarle una mala pasada al enfrentarse a unos cazadores que se dedicaban a abatir crías de jabalíes.

Al invitar al equipo de Wild Frank a abandonar su propiedad privada, a la que dicen habían entrado por no estar delimitada, el herpetólogo les indicó que ese no era caza y la situación terminó con unos disparos cuya dirección tendrán que descubrir todos los telespectadores del canal a partir de este domingo, con el estreno de Wild Frank: en California.

Durante seis entregas, Frank Cuesta no sólo intentará mostrar las especies que habitan en el estado más poblado de Estados Unidos, desde coyotes a mofetas, pasando por lagartos, osos, puercoespines, serpientes de cascabel, tortugas, mapaches y el mismísimo águila calva, el símbolo de aquel país, sino que intentará conocer el origen del mítico Tarzán.

Frank Cuesta vuelve este domingo a DMAX con el estreno a las 21.30 de la novena temporada de Wild Frank, una nueva tanda de entregas en las que el herpetólogo dará el salto a Hollywood para seguir "la pista de Tarzán". Algo que él mismo asegura que ha sido "la excusa" para poner rumbo junto a su equipo a California.

Cuesta afronta así la que puede ser una de sus últimas aventuras en la cadena del grupo Discovery, ya que, tal y como ha confirmado, su contrato con la compañía concluye este año.

Además, ha desvelado la tentativa que ha tenido de otras cadenas para ficharle:

El presentador ha explicado además los motivos por los que dio su negativa a la BBC.

"Mira que pagan bien en Discovery, pero es que en la BBC me pagaban prácticamente el doble de lo que pagan aquí. Pero ellos tienen su propia productora y a mí me da mucha cosa. Yo con Molinos de Papel puedo cambiar fechas, adaptar cosas, es una cosa mucho más personal y me daba mucho miedo meterme en un lío. Aunque fuera por dinero no merecía la pena".