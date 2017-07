Incluso los niveles 'seguros' de contaminación pueden ser mortales

¿Cóm,o de mala es la contaminación ambiental para ti?

Un estudio entre más de 60 millones de beneficiarios del sistema de salud pública estadounidense ha descubierto que incluso los niveles de contaminación por debajo de aquellos generalmente considerados como seguros aumentan el riesgo de muerte prematura.

Con base en datos de satélite, meteorológicos y otros, además de data recolectada por 3805 estaciones de monitoreo de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, los investigadores pudieron calcular con precisión los niveles diarios de contaminación del aire en Estados Unidos.

Expliuca Nicholas Bakalar este 3 de julio de 2017 en 'The New York Times' que este estudio fue publicado en The New England Journal of Medicine.

Los autores del estudio dieron seguimiento a la población durante siete años y registraron 22.567.924 de muertes.

Descubrieron que cada incremento de 10 microgramos por metro cúbico en partículas contaminantes finas, conocidas como PM 2.5, estaba relacionada con un aumento en la mortalidad del 7.3 por ciento, y cada incremento de 10 partes por mil millones de la partícula en zonas templadas del ozono estaba vinculado a un incremento del 1.1 por ciento en la mortalidad.

El PM 2.5 promedio varió de 6.21 a 15.65 durante el periodo de estudio; un nivel de 12 es considerado como tolerable. Las concentraciones de ozono en temporada templada variaron de 36.27 a 55.86; un nivel de 70 es valuado como seguro.

“Cuando tienes un extenso estudio que muestra que el nivel actual de contaminación del aire es tóxica, espero que eso sea una cosa sobre la que podamos hacer algo” al respecto, dijo una de los autores, Francesca Dominici, una profesora de Bioestadísticas en Harvard.