Los peligros que entraña el desprendimiento del monstruoso iceberg en la Antártida

A68, pesa un billón de toneladas y podría rellenar 462 millones de piscinas olímpicas., mayor iceberg del mundo, con una superficie de 5.800 kilómetros cuadrados y un billón de toneladas de peso, se ha desprendido del segmento Larsen C de la Antártida, lo que deja al resto de la plataforma vulnerable a rupturas futuras.

Esto es lo que han revelado este miércoles los expertos de la universidad galesa de Swansea, en el Reino Unido.

"Su progreso futuro es difícil de predecir", dijo Adrian Luckman, profesor de la Universidad de Swansea y primer investigador del Proyecto Midas, que ha seguido la plataforma de hielo durante años.

#Antarctica iceberg that's 1/4 size of Wales calves from ice shelf say @swanscience @MIDASOnIce project https://t.co/WNkq3t4SZc pic.twitter.com/RcBxxhXvVl