España en el tostadero: récord de temperatura con 46,9 ºC

Nunca antes se había documentado en la historia de España una temperatura tan alta como la que se registró este 14 de julio de 2017 en el observatorio de Córdoba aeropuerto, durante el pico de la segunda ola de calor del año: 46,9 grados.

El anterior récord absoluto de temperatura lo ostentaba la misma Córdoba, igualada con Sevilla, y era de 46,6 grados, tres décimas menos, que se alcanzaron ambos el 23 de julio de 1995.

La Agencia de Naciones Unidas para la Acción Climática apunta sin embargo más alto. En su cuenta de Twitter, ha informado de que en la localidad cordobesa de Montoro, a 41 kilómetros de la capital río Guadalquivir arriba, los termómetros escalaron este jueves a los 47,3 grados.

.@metoffice data shows that #Montoro reached 47.3 °C today, making it the highest temperature on record in Spain 😮🌡️ pic.twitter.com/muyxcVNOav