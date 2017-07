Frank Cuesta sacude en la cresta a 'Zapeando' por cagarla pidiendo fotos con 'animales esclavos'

Les ha dado donde más duele a los televisivos: en la cresta (La impactante carta de Frank Cuesta a Mel Capitán que deja muda a la turba facinerosa de Twitter).

Frank Cuesta reside en Tailandia con sus hijos, pero sigue de cerca todo lo que pasa en España y se ha quedado patidifuso al ver la 'cagada bestial' perpetrada por los de Zapeando (Increíble ataque de Frank Cuesta contra 'A cara de perro': "¡El programa es una puta mierda!").

Sin cortarse un pelo, se ha plantado ante el teléfono, se ha hecho un vídeo y lo ha subido a la red, poniendo a Frak Blanco y sus colegas como un pingo, por solicitar a su audiencia que cuelgue en Twitter fotografías posando con un "animal exótico".

El personal, que se pirra por salir en pantalla, se ha lanzado con fruición a la tarea, haciendo realidad la excéntrica petición de los más chistosos de La SextaTV y transformando su hashtag diario en trending topic:

Serpientes, elefantes, iguanas… ¡Queremos que compartas con nosotros tus fotos con animales exóticos! Mándanoslas con #Zapeando914 — zapeando (@zapeandola6) 17 de julio de 2017

Frank Cuesta, que conoce el tema, ha denunciado irritado la patosa iniciativa y ha aprovechado para denunciar la triste situación en la que viven estos seres vivos.

"No me gusta hacer este video, pero creo que todos tenemos una responsabilidad y tengo que hacerlo". "Siempre he tenido cariño a vuestro programa, pero la habeis cagado".

"Esas fotos que os mandan o habéis pedido no molan. Si no hay demanda no hay negocio y llevo 17 años luchando contra el tráfico animal y el abuso animal. Estáis pidiendo fotos de animales que son arrancados de sus madres y son machacados desde pequeños para que cojan miedo al hombre para poder hacerse una foto".

"No digo esto de mala leche, lo digo por si queréis rectificar. Somos personas públicas y tenéis un programa de televisión que ve mucha gente y se está dando un mensaje erróneo y equivocado". "Estábais pidiendo una foto con un animal esclavo. Estábais pidiendo una foto que para vosotros son unos segunditos, pero para un animal es todo una vida de esclavitud y dolor. Todos hemos cometido errores, pero de todo se aprende y yo creo que la habéis cagado bestialmente".

ALGUNAS DE LAS FOTOS QUE SUS ESPECTADORES MANDARON A 'ZAPEANDO'