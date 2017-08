[VÍDEO] Fuerte terremoto de magnitud 7 sacude el centro de China

Este martes 8 de agosto de 2017, en la reserva natural de Jiuzhaigou, ubicada en el suroeste de la provincia china de Sichuan (centro del país), se ha registrado un terremoto de magnitud 7, de acuerdo con los datos del Centro de Redes Sismológicas de China. Por su parte, el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés) ha rebajado la magnitud hasta 6,5 e indicado que el epicentro del sismo se localiza a 9 kilómetros de profundidad.

La agencia Reuters indica que al menos 13 personas han muerto, de las cuales seis eran turistas. Además, el terremoto ha dejado 175 heridos, según recoge RT.--Un fuerte terremoto de magnitud 7 sacude el centro de China --.

No obstante, la Comisión Nacional para la Reducción de Desastres de China alerta que el número de víctimas y el nivel de devastación podría ser mucho más alto. Asimismo, estima que podría haber al menos 100 muertos, y que más de 130.000 viviendas podrían haber sufrido daños, según recoge AFP.

Video taken by tourist visiting the Jiuzhaigou Valley when the M7.0 earthquake hit the area on Tue. 38799 tourists visited Jiuzhaigou on Tue pic.twitter.com/Kx05Agxroa