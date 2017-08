[VÍDEO] Alerta química en Texas

Las autoridades han llamado este lunes a los residentes de las ciudades de La Porte, Shoreacres y Baytown en Texas, EE.UU., a refugiarse por la emergencia química provocada por una fuga en una planta petrolífera.

También han instado a los ciudadanos a apagar el aire acondicionado, así como los sistemas de calefacción de sus viviendas, según recoge RT.--Alerta química provoca llamada a "buscar refugio" inmediato en Texas --.

Según han confirmado las autoridades del condado de Harris, "la fuga química ha sido contenida", y la alarma para buscar refugio ha sido cancelada.

Per City of Shoreacres: Chemical release notice. Shelter in place. Stay inside. Close windows/doors. Turn off air conditioning/ventilation.