[VÍDEO] Captan este escalofriante rostro dentro del huracán Irma

Imágenes satelitales han mostrado una escalofriante formación en el ojo del huracán Irma y que se asemeja a un rostro. En estos momentos, el fenómeno natural ya ha tocado tierra en EE.UU. tras su paso devastador por el Caribe.

La NASA ha compartido imágenes captadas por satélites que muestran la ferocidad del fenómeno. Algunos internautas, sin embargo, señalaron que en algunas fotografías y videos aparece una 'cara' dentro de la potente tormenta. Esta espeluznante característica fue avistada en las imágenes tomadas por el Centro de investigación de predicciones a corto plazo y transición (SPoRT, por sus siglas en inglés) de la NASA y transmitidas por la CNN, según recoge RT.--Captan un 'espeluznante rostro' dentro del huracán Irma --.

Siga en vivo la llegada del huracán a la Florida

La usuaria de Twitter Connie Johnson calificó este rasgo como "la cara de la muerte y la destrucción". Por su parte, el meteorólogo Stu Ostro, compartió otra imagen satelital de Irma que también tiene similitud con un rostro. El año pasado, Ostro observó un fenómeno parecido en el huracán Matthew.

For the second year in a row, an eerie #hurricane face on satellite images at landfall #Matthew #Irma pic.twitter.com/DSigBrYEYB