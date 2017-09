Manuela Carmena utiliza el vehículo privado en el Día sin Coches

En casa del herrero, cuchillo de palo. Ley del embudo. Dos varas de medir. Lo que quieran, porque valern para el caso docenas de dichos y aforismos (Carmena y los de Podemos cerrarán todo el centro de Madrid al tráfico a partir de junio de 2018).

El caso es que alcaldesa de Madrid, tras promocionar a todo trapo que hay que ir en bicicleta, usar el transporte público o caminar por las aceras, ha usado su coche privado este 22 de septiembre de 2017.

No tendría mayor importancia la contracicción de Manuela Carmena, si este viernes no hubiera sido decretado por su ayuntamiento, como por otros muchos, 'Día sin cohces'.

Para justificarce, la podemita ha alegado que no se había acordado:

«He ido al Ayuntamiento en Metro como siempre, pero después no me he acordado y he cogido el coche para venir hasta aquí. Lo siento, he metido la pata».