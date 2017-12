Satélite de la ESA capta imágenes inquietantes de la contaminación del aire

La Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) ha difundido este viernes las primeras imágenes captadas por su satélite Sentinel-5P, que fue lanzado el pasado 13 de octubre. Se espera que el aparato sea capaz de captar imágenes excepcionalmente detalladas de la contaminación, revolucionando el monitoreo de la calidad del aire.

En una de las imágenes se aprecia el dióxido de nitrógeno en el cielo de Europa, concentrándose de forma significativa en varias partes de España y Países Bajos, así como en la parte oeste de Alemania y sobre la llanura Padana, en Italia, fuente RT.

Europe's #Sentinel5P has delivered its first images of #AirPollution , demonstrating to be already set to take the task of monitoring #AirQuality into a new era: @CopernicusEU #Tropomi https://t.co/mq0uuTrqOi pic.twitter.com/E7y13hoHhz

En otra foto tomada desde el satélite se aprecia cómo se distribuye por el mundo el ozono.

One of the first images from @CopernicusEU #Sentinel-5P shows how ozone is distributed around the world. While ozone in the stratosphere is a good thing, lower down in the atmosphere it is a harmful pollutant #Tropomi #AirPollutionhttps://t.co/OdgIyNUDDq pic.twitter.com/zcms7UVEjb