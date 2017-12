¿Sabes por qué Melania Trump va a cortar el famoso y centenario magnolio de la Casa Blanca?

Ha estado en los jardines de la residencia presidencial estadounidense, la Casa Blanca, por casi 200 años.

En ese tiempo ha sido el telón de fondo de múltiples ceremonias históricas e incluso se le incluyó en los billetes de US$20 que circularon entre 1928 y 1988.

Pero en los próximos días, una buena parte del emblemático árbol desaparecerá.

Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos, solicitó la remoción de la planta porque se considera que es un riesgo para la seguridad de los visitantes y los residentes de la Casa Blanca.

Las raíces de la magnolia están dañadas y, según un trabajo realizado por la cadena de noticias CNN, especialistas del Arboreto Nacional de EE.UU., recomendaron cortarla a la brevedad posible.

De acuerdo a la evaluación realizada por los expertos, a la que tuvo acceso CNN, el árbol no puede sostenerse de manera natural.

Daño irreversible

El árbol, cuyas ramas llegan hasta el segundo piso de la Casa Blanca, se encuentra en la fachada sur de la residencia. En esa zona suelen ubicarse los periodistas cuando el helicóptero presidencial despega.

Se le conoce como la magnolia de Jackson porque fue el séptimo presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, que ocupó el puesto entre 1829 y 1837, quien pidió que se plantara en honor a su esposa poco después de que ésta muriera.

Las semillas que se utilizaron para sembrarlo vinieron de un árbol que se encontraba en la granja que la pareja tenía en el estado de Tennessee, en el este del país.

Los problemas del árbol comenzaron a principios de la década de los 70. Una parte de su base se desplazó y la cavidad que dejó se rellenó con cemento.

En esa época era común utilizar ese procedimiento, pero de acuerdo a la opinión de varios expertos, lo que se hizo dañó la planta de forma irreversible.

En 1981 el cemento se reemplazó con un sistema de cables, que se mantiene en la actualidad.



Para el futuro

Una parte de la magnolia, sin embargo, sobrevivirá.

Según Stephanie Grisham, portavoz de la primera dama, Melania Trump solicitó que se conservaran semillas del árbol con el objetivo de sembrar una nueva planta en la misma zona en la que se encuentra la actual.

Tras la decisión, Chelsea Clinton, la hija del expresidente estadounidense, le agradeció a Trump a través de Twitter la propuesta de volver plantar un árbol de la misma especie.

Thank you to all the Chief Horticulturists and everyone from the National Park Service who have taken care of the beautiful grounds of the @WhiteHouse over the years. Thank you @FLOTUS for preserving part of a tree I & so many have treasured. https://t.co/VwzM1qkCDA