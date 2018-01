El ministro Zoido y el director de la DGT estaban viendo al Sevilla-Betis cuando llegó el caos

Gregorio Serrano, director general de Tráfico, ha reconocido este 8 de enero de 2017 e que se encontraba en Sevilla cuando miles de personas quedaron atrapadas hasta 18 horas por las copiosas nevadas caídas el sábado, durante la operación retorno tras las Navidades.

No ha aclarado si estuvo precisamente con el ministro Juan Ignacio Zoido en el palco del partido Sevilla-Betis, cuando la nevada ya estaba provocando el colapso, pero es más que notorió que la crisis le pillo 'fuera de sitio'.

"No he pensado dimitir porque entiendo que no tengo ninguna causa".

"La decisión de la gestión interna de la AP-6 [autopista de peaje que está en concesión] no corresponde a la Dirección General de Tráfico (DGT)".