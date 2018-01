Yakutia: La región rusa donde se vive 'como si nada' a 62 grados bajo cero

El intenso frío no da tregua en el hemisferio norte, donde las temperaturas registran mínimos históricos. Una muestra de ello son los termómetros en Siberia (Rusia) donde el mercurio ha descendido hasta los 59 grados bajo cero en la localidad de Oimiakón, la más fría del mundo, informó el diario The Siberian Times.

Incluso, un termómetro electrónico se quebró debido a que la temperatura llegó hasta los 62 grados bajo cero en esa localidad situada en la región de Yakutia, conocida también como república de Sajá, según recoge RT.

Algunos habitantes llegaron a registrar temperaturas tan bajas como -67 grados en sus propiedades. Se trata de tan solo 0,7 grados más 'cálido' que la temperatura más baja registrada oficialmente para un asentamiento habitado en cualquier parte del mundo, y la más helada del hemisferio norte, de acuerdo con el diario.

Oimiakón fue azotada en febrero de 1993 por un frío tan intenso que los termómetros bajaron a -67,7 grados Celsius.

Pero, la localidad de Verjoyansk, reportó -68 grados en 1885, aunque hay dudas de que realmente haya ocurrido.

No obstante, el frío no ha detenido la actividad comercial, por lo que el mercado de pescados de Yakutsk no ha dejado de operar.

Asimismo, un grupo musical local publicó un video en el que sus integrantes fueron grabados 'bañándose' en un río helado cerca de Oimiakón, aprovechándose de la "subida de la temperatura", que aquel día la semana pasada llegó a 50 grados bajo cero.

De igual forma, las bajas temperaturas no impidieron que un grupo de turistas chinos decidiera darse un chapuzón en temperaturas que se cree estuvieron por debajo de los 60 grados bajo cero.

Fuente: RT/Leer más