Mientras Europa está azotada por "la Bestia del Este", en el Ártico el calor "es extremo"

Un inusual calentamiento cerca del Polo Norte está enviando una ráfaga de frío ártico sobre Europa, un evento que puede darse más a menudo como consecuencia del calentamiento global provocado por el hombre.

En el extremo norte de Groenlandia, el centro meteorológico Cape Morris Jesup ha tenido un récord de 61 horas de temperaturas por encima del punto de congelación en lo que va de 2018, lo que fue vinculado a un raro retroceso del hielo marino en la oscuridad del invierno ártico.

"Nunca ha sido tan extremo", dijo Ruth Mottram, científica del Instituto Meteorológico de Dinamarca. El calor llega al Ártico tanto desde el Atlántico como a través del Estrecho de Bering.

Alrededor de toda la región ártica, las temperaturas son ahora de aproximadamente 20 grados Celsius por encima de lo normal y se ubican en menos 8 grados, de acuerdo a los cálculos del instituto.

In 2018, there have already been 61 hours above freezing at Cape Morris Jesup, Greenland. The previous record was 16 hours before the end of April in 2011. pic.twitter.com/BCgcxAtKng

Hacia el sur, una inusual tormenta de nieve golpeó el lunes Roma. En ciudades que van desde Varsovia a Oslo, las temperaturas cayeron con fuerza por los vientos del este.

Ya en 1973, un estudio sugirió que un océano Ártico sin hielo podría hacer que regiones ubicadas al sur fueran más frías.

"Esta variación del clima continúa con una fuerza y persistencia aterradoras", tuiteó el profesor Lars Kaleschke, profesor de la Universidad de Hamburgo.

The northerly warm airflow opened up the sea ice north of Greenland. This large open water area is very unusual. I haven't seen a similar event like this before in the almost 25 years I now work with satellite data. pic.twitter.com/RJcONASaO4