Así es la cebolla envasada que hace llorar a España

"La única cebolla que hace llorar sin tener que cortarla", retuiteaba el ambientólogo Andreu Escrivà junto a la fotografía de una humilde y solitaria liliácea en una bandeja. Con empaque, como para un regalo, vamos. "Monumento al absurdo y al desperdicio", proseguía 'fascinado' por la ocurrencia. "¿Qué sentido tiene envasar este tipo de productos si ya tienen una protección natural y duran tiempo? No hay justificación", razona el estupefacto ecologista que no ve más explicación que la acelerada sociedad.

"La gente no quiere detenerse para pesar los productos. ¡Son 30 segundos!", clama resignado a una práctica extendida, según recoge Inma Fernández en El Periódico.

Cebollas, pepinos, berenjenas, pimientos, mandarinas, plátanos... Empaquetados de uno en uno, en parejas o tríos, llenan las estanterías de supermercados. También se ven piezas peladas y cortaditas, lo que, apunta Escrivà, puede beneficiar a las personas con diversidad funcional, aunque no es ese el porqué. Más bien, evitarle al consumidor la tarea.

VÍDEO DESTACADO: Ultima moda en Japón: Fotografiarte con tu pareja envasados al vacío