Captan una increíble flor de fitoplancton psicodélico desde el espacio

La primavera ha brotado en el océano Atlántico Norte con un increíble efecto psicodélico, como indica la floración fluorescente de fitoplancton que el satélite Aqua de la NASA captó desde el espacio el pasado 27 de marzo.

Esas microalgas son la base de la cadena alimentaria de cualquier ambiente marino y alimentan a una amplia gama de criaturas, desde ballenas hasta camarones, caracoles y medusas, según recoge RT.

Como necesita luz solar para vivir y crecer, la mayoría del fitoplancton flota en la superficie del océano y crea una variedad cromática de verdes y azules cuando se observa desde arriba.

Spring has sprung in the North Atlantic Ocean! This vibrant #phytoplankton bloom was captured through cloudy skies by Aqua/MODIS on March 27th. #HappySpring pic.twitter.com/BJduKcoXxX