Hawai declara el estado de emergencia y cientos huyen de sus casas por la erupción del volcán Kilauea

Cientos de habitantes de Hawái han huido este 4 de amyo de 2018 de sus viviendas, después de que la erupción del volcán Kilauea el día anterior causara flujos de lava, nubes de cenizas rosadas y emanaciones tóxicas.

La presencia de casas a los pies del volcán generó una fuerte movilización de las autoridades locales, bajo la dirección del gobernador de Hawái, David Ige, quien decretó el estado de emergencia para movilizar a todos los servicios y fondos del Estado vinculados a catástrofes naturales.

Aunque no se han reportado muertos ni heridos, las erupciones registradas este viernes dañaron dos casas, según el alcalde del condado de Hawái, Harry Kim.

El volcán Kilauea, situado en la más grande de las islas Hawái, entró este jueves en erupción, lo que llevó a las autoridades a ordenar la evacuación de unas 10.000 personas que viven en las inmediaciones del cráter y su lago.

Grandes cantidades de lava y vapor comenzaron a manar por varias grietas en la zona residencial de Leilani Estates, donde viven unas 1.500 personas, según el censo de 2010 que cita la agencia

Imágenes de medios locales mostraban corrientes de lava que serpenteaban a través de los bosques, mientras la defensa civil del archipiélago informaba sobre "emisiones de vapor y lava de una grieta en la subdivisión Leilani en el área de Mohala Street", seguidas de explosiones.

La tarde de este viernes se ha registrado, además, un terremoto de magnitud 6,9 que afectó al archipiélago de Hawái sobre la ladera del volcán Kilauea. Un sismo de magnitud 5,7 se había detectado más temprano y las autoridades advirtieron que esta actividad sísmica, que desencadenó la erupción del volcán Kilauea, uno de los cinco volcanes en actividad en la isla, podría continuar.

Un gran penacho de cenizas color rosado se elevó sobre la zona, al tiempo que las autoridades advirtieron de la llegada de lava (lo que provocará incendios y humo) y de que habrá nuevos seísmos.

El gobernador David Ige ha movilizado a las tropas de la Guardia Nacional del archipiélago y ha advertido a los habitantes para que presten atención a las advertencias de la Defensa Civil. "Por favor estén en alerta y preparados para mantener a salvo a sus familias", escribió Ige en su cuenta de Twitter. El gobernador ha asegurado que el incidente es similar al ocurrido en 1960 con el volcán Kapoho, cuya erupción causó numerosos daños.

Signed emergency proclamation for #Hawaii Island in wake of volcanic eruption. See proclamation 📜: https://t.co/NLU9g00IVW #HIGov #Kilauea @Hawaii_EMA @CivilDefenseHI