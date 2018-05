La rápida evolución no basta a las mariposas frente a cambios humanos

La evolución de las especies silvestres, adaptándose a las prácticas de gestión humana, puede causar extinciones localizadas cuando esas prácticas cambian rápidamente.

Y en un nuevo estudio publicado en 'Nature', los profesores Michael C. Singer y Camille Parmesan, de la Universidad de Plymouth, en Inglaterra, han utilizado más de 30 años de investigación para documentar completamente un ejemplo de este proceso.

Una población grande y aislada de una mariposa norteamericana desarrolló una dependencia total de una hierba europea introducida hasta el punto donde la existencia continuada de la mariposa dependía de la disponibilidad de la planta. Después, los insectos se extinguieron localmente cuando los humanos eliminaron esa disponibilidad, confirmando una predicción hecha por los mismos autores en un artículo de 1993 publicado también en 'Nature'.

Así, el advenimiento de la ganadería hace más de 100 años estableció una trampa ecoevolutiva en la que cayeron los insectos servicialmente, y la trampa surgió cuando los humanos repentinamente quitaron el ganado, retirando su 'regalo' y llevando a las mariposas a la extinción.

Los biólogos conservacionistas europeos han creído durante mucho tiempo que éste es el proceso que subyace a muchas extinciones locales en Europa, y este estudio proporciona la primera evidencia sólida del proceso en acción en tiempo real. También presagia una creciente importancia de mantener las prácticas históricas de uso de la tierra, incluida la ganadería, como medidas de conservación en América del Norte.

Los autores, afiliados a la Universidad de Plymouth, la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, y el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS, por sus siglas en inglés) Moulis, en Francia, han pasado más de tres décadas estudiando los cambios en la dieta de la mariposa 'Euphydryas editha' en un prado alimentado por un manantial rodeado de artemisa semidesértica y bosque de pinos en un rancho familiar en Nevada, Estados Unidos.

En particular, los autores evaluaron el impacto del banano 'Plantago lanceolata', que se introdujo en Estados Unidos en el heno traído de Europa y floreció bajo el pastoreo de ganado, probablemente llegando a Nevada hace más de 100 años. Tan pronto como las mariposas se encontraron con esta planta, sus orugas sobrevivieron mejor en ella que en su anfitrión tradicional, 'Collinsia parviflora', haciendo que los adultos evolucionaran con preferencia por poner huevos en el banano. A mediados de la década de 2000, dependían en un 100 por ciento de esta planta y habían abandonado la 'Collinsia'.

Sin embargo, dentro de los tres años posteriores al retiro del ganado del rancho debido a presiones financieras, las mariposas se extinguieron localmente debido a que los pastos alrededor de su nuevo huésped favorito ya no crecían, y los plátanos se incrustaron en esos pastos, enfriando el microambiente. La 'Collinsia' no se vio afectada por la eliminación del ganado, por lo que, si las mariposas no hubieran evolucionado tan rápidamente en respuesta a la introducción del banano, lo más probable es que hubieran sobrevivido.

CAMBIO ANTROPOGENICO DE HABITATS MAS RAPIDO QUE LA EVOLUCION DE LAS ESPECIES Alrededor de cinco años después de la extinción, las mariposas recolonizaron el prado. Como todas se encontraron alimentándose de 'Collinsia', la planta huésped original, los científicos creen que estos colonos son una nueva población, y que el linaje que había considerado el rancho su hogar durante varias décadas ya no existe. Dicen que los resultados son similares a los que se observan en las especies británicas, como la gran mariposa azul, que se extinguió en el sur de Inglaterra tras la reducción del pastoreo de conejos y ovejas. Una vez comprendido este proceso, las mariposas podrían reintroducirse con éxito.

El profesor Singer, que ha estado estudiando la dieta de la mariposa 'Euphydryas editha' durante más de 50 años y dirigió el estudio actual, señala: "Este es un claro ejemplo de cómo los humanos son capaces de cambiar los hábitats más rápido de lo que incluso las especies de rápida evolución pueden cambiar su comportamiento. Esto no puede ser un fenómeno aislado, por lo tanto, a menos que tomemos conciencia de las consecuencias potenciales de tales acciones, seguiremos causando inadvertidamente extinciones de poblaciones de especies nativas, sin reconocer lo que estamos haciendo. Son posibles las extinciones a nivel de especie cuando las actividades humanas están sincronizadas en áreas amplias".

La profesora Parmesan, una de los principales contribuyentes al Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2007, señala que el estudio tenía implicaciones potencialmente más amplias más allá del alcance de los cambios en las prácticas agrícolas. "El calentamiento climático es otra forma de cambio antropogénico que está ocurriendo más rápido que los cambios naturales del pasado, y es probable que cause problemas a especies cuya evolución es incapaz de mantener el ritmo", dice.

Y añade: "Si el cambio climático fuera natural, es probable que muchas especies silvestres serían capaces de adaptarse, tanto a través de la evolución actual como a mediante modificaciones flexibles en el comportamiento y el ciclo vital, pero el cambio climático impulsado por los seres humanos está ocurriendo a un ritmo mucho más rápido que los cambios climáticos más grandes del pasado. Los ecologistas sostienen desde hace mucho tiempo que es probable que esto conduzca a más extinciones que las ocurridas con los cambios climáticos del pasado y este estudio respalda los argumentos de que el cambio climático rápido será perjudicial para la biodiversidad tanto a corto como a largo plazo".