El volcán Kilauea de Hawái podría ser una bomba mucho más peligrosa de lo que podemos imaginar

Desde hace una semana, el volcán Kilauea en la Gran isla de Hawái ha comenzado a tener actividad, la cual ha creado caos y destrucción. Sin embargo, de acuerdo a las autoridades hawaianas, la escala del evento podría ser incluso mucho más grande.

Científicos del Observatorio de Volcanes Hawaianos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) dijeron que el movimiento de magma desde la cumbre hacia las areas colindantes, donde se han abierto 14 fisuras la semana pasada, ha causado que el lago de lava en la cima del volcán caiga en elevación, según recoge Victor Ramón N+1.

Podría estar acumulándose presión

Ahora, cuando ese lago de lava se encuentre con el nivel del agua subterránea (lo cual puede ocurrir en las próximas semanas) podría provocar una serie de poderosas explosiones de vapor que podrían regar el área circundante en rocas fundidas de 10 hasta toneladas y arrojar ceniza hasta 32 kilómetros de distancia, dijeron los científicos durante una conferencia telefónica con reporteros.

"Si ocurre una explosión, existe un riesgo en todas las escalas", dijo Donald Swanson, un vulcanólogo del USGS. "Si estás cerca del cráter, dentro de media milla, podrías estar sujeto a bloques balísticos que pesen tanto como 10 o 12 toneladas". Si te encuentras a varias millas, podrías estar dentro del alcance de rocas más pequeñas del tamaño de canicas, y a 20 millas a favor del viento "verías fina ceniza flotando en el cielo como la nieve", agregó.

Los científicos dijeron que la ocurrencia de una explosión o explosiones múltiples estaría supeditada a una caída de rocas dentro del túnel o conducto interno del volcán (y ha habido frecuentes desprendimientos de rocas en esta erupción) una vez que el magma en ese túnel ha bajado hasta el nivel del agua subterránea, se creará vapor. La caída de rocas podría crear una presa, causando que el vapor genere presión hasta que se expanda violentamente en una explosión.

El lado negativo es que no se puede predecir con certeza absoluta cuándo, o incluso si, eso ocurriría. "No sabemos, y no podemos decir con precisión, cuándo se vaciará el conducto de magma debajo de la capa freática", dijo Swanson. "En segundo lugar, no estamos seguros de cuánto tiempo demorarán las condiciones para generar una explosión una vez que el conducto se haya vaciado por debajo del nivel freático. Esperamos que sea un proceso bastante rápido, pero realmente no lo sabemos con certeza".

Un peligro extra

Además de todo el riesgo actual, hay un hecho que hace mucho más peligrosa la situación. A medio kilómetro de una de las fisuras se ubica una planta geotérmica. Por eso, las autoridades han pedido a la compañía Puna Geothermal Venture que elimine 12,000 galones de combustible químico altamente inflamable.

El pentano es propenso a las explosiones y los derrames pueden causar problemas de salud graves, como dificultad respiratoria y vómitos, según los Centros para el Control de Enfermedades. Talmadge Magno, el administrador de defensa civil para el condado de Hawaii dijo que los 12,000 galones se moverán el miércoles a un parque industrial a una distancia segura de las fisuras, y que el condado "planea eliminar el resto".

"Estamos preocupados por la seguridad", dijo Magno a los periodistas en la llamada. "No queremos arriesgarnos a una explosión en el área, así que les pedimos que saquen ese combustible de allí", agregó.

Los residentes locales han expresado desde hace tiempo su preocupación por la planta geotérmica debido a que, a pesar de las protestas, fue construida en una zona reconocida como alto riesgo. "La decisión se debió a una planificación estúpida e idiota y la tendencia a ignorar los peligros reales cuando hay que hacer una inversión", ha fulminado el senador estatal Russell Ruderman.

Mientras tanto, docenas de personas han sido evacuadas del extremo sudeste de la isla y ahora permanecen en refugios temporales, han informado las autoridades.



USGS

Los volcanes de Hawái ya han sido sujetos de intensa investigación. En mayo del año pasado, científicos australianos descubrieron cómo se originó su formación. Algo que hasta ese momento había permanecido en un misterio.