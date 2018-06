¿Sabías que podríamos limitar el calentamiento a 1,5 grados desde nuestra vida cotidiana?

Las posibles respuestas al calentamiento global incluyen la mitigación mediante la reducción de las emisiones, la adaptación a sus efectos, la construcción de sistemas resilientes a sus impactos y una posible ingeniería climática futura. La mayoría de los países son parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC),​ según wp, cuyo objetivo último es prevenir un cambio climático antropogénico peligroso.​ La CMNUCC ha adoptado una serie de políticas destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero​​​​ y ayudar en la adaptación al calentamiento global.​​​​ Los miembros de la CMNUCC han acordado que se requieren grandes reducciones en las emisiones​ y que el calentamiento global futuro debe limitarse muy por debajo de 2,0 °C con respecto al nivel preindustrial​ con esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C.​

El calentamiento global puede limitarse a 1,5 ° C mediante mejoras sin precedentes en la eficiencia energética de las actividades cotidianas, según EP.

Un nuevo estudio publicado en 'Nature Energy' por el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) muestra que transformaciones dramáticas en la forma en que movemos, calentamos y refrescamos nuestros hogares, y compramos y usamos dispositivos y electrodomésticos en nuestras ciudades pueden ayudar a elevar los niveles de vida en el Sur global para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, manteniéndonos dentro del objetivo de 1,5 ° C establecido por el Acuerdo de París 2015.

Los mejores niveles de vida para todos no necesitan un gran aumento en la demanda de energía a expensas del medio ambiente mundial, según los autores. El estudio también es el primero en mostrar cómo se puede alcanzar el objetivo de 1,5 ° C sin depender de tecnologías no probadas como la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (CCS, por sus siglas en inglés) que eliminan el dióxido de carbono de la atmósfera y lo entierran.

El autor principal del estudio, Arnulf Grubler, director del programa de actuación IIASA, dice: "Nuestro análisis muestra cómo una serie de nuevas innovaciones sociales, conductuales y tecnológicas, combinadas con un fuerte apoyo político para la eficiencia energética y el desarrollo bajo en carbono pueden ayudar a revertir la trayectoria de demanda de energía en constante aumento".

El coautor del estudio, Charlie Wilson, del IIASA y también del Centro Tyndall para la Investigación del Cambio Climático en la Universidad de East Anglia, Reino Unido, agrega: "Un rápido descenso del tamaño del sistema energético mundial entre ahora y 2050 hace que sea mucho más factible la transición de los combustibles fósiles hacia las energías renovables y la electricidad para satisfacer las necesidades de desarrollo al tiempo que se limitan los impactos del cambio climático".

El equipo examinó una amplia gama de innovaciones al margen de los mercados actuales, pero que podrían ayudar a reducir las emisiones si se convirtieran en convencionales. Basándose en estudios detallados de la energía utilizada en el transporte, en hogares y oficinas, y en la fabricación de bienes de consumo, encontraron evidencia de reducciones de entre dos a cuatro veces en la cantidad de energía necesaria para mover personas y bienes, para proporcionar comodidad en los edificios, y para satisfacer las necesidades materiales de las poblaciones en crecimiento, particularmente en el Sur global.

TRANSPORTES COMPARTIDOS Y DISPOSITIVOS DIGITALES

Identificaron una serie de innovaciones clave, por ejemplo, las flotas compartidas y eléctricas 'bajo demanda' más eficientes con una mayor ocupación pueden reducir la demanda global de energía para el transporte en un 60 por ciento para 2050 y reducir el número de vehículos en la carretera.

Los dispositivos digitales únicos, como los teléfonos inteligentes que sirven para una amplia gama de funciones combinadas con las preferencias de las generaciones más jóvenes para acceder a servicios en lugar de poseer bienes, pueden limitar el crecimiento explosivo de la demanda energética mundial a un 15 por ciento para 2050 para una economía digital con más del doble número de dispositivos de los que están en uso hoy en día.

Las normas estrictas para el rendimiento energético de los edificios nuevos y las renovaciones de los edificios existentes pueden reducir la demanda energética de calefacción y refrigeración en un 75 por ciento para 2050. Además, cambiar a una dieta más saludable con menos carne roja pero una ingesta similar de calorías puede reducir significativamente las emisiones de la agricultura, mientras que el aumento de la cubierta forestal en 2050 equivale al tamaño combinado de Italia y Bangladesh.

"Los cambios en la manera en que nosotros, como usuarios finales de la energía, nos movemos en la vida cotidiana, tienen un efecto en cadena sobre las formas en que se fabrican y transportan los bienes, se construyen oficinas y centros comerciales y se cultivan alimentos. Somos nosotros como usuarios los que en última instancia definen el potencial para transformar nuestro sistema de energía para cumplir con los objetivos climáticos", dice Grubler.

El estudio encontró que, si la demanda total de energía global se reduce en un 40 por ciento para 2050, con un fuerte énfasis en la electrificación, las tasas actuales de despliegue de energía renovable proyectadas en el futuro podrían satisfacer las necesidades energéticas mundiales sin tener que depender de fuentes no probadas de tecnologías como CCS para capturar y almacenar las emisiones de gases de efecto invernadero de la quema de combustibles fósiles o materia vegetal.

"Nuestro escenario no solo muestra cómo cumplir con el objetivo climático de 1,5 ° C basado en la evidencia de lo que ya es posible, sino que también muestra cómo esta reversión dramática en las tendencias de emisiones globales respalda una amplia gama de objetivos de desarrollo en el Sur global, a partir de crecientes estándares de vida para un aire más limpio y una mejor salud", dice Wilson.

Sin embargo, el equipo enfatiza que para hacer realidad este escenario se requerirán esfuerzos sin precedentes por parte de los legisladores para ajustar los estándares, las empresas para desarrollar e implementar innovaciones bajas en carbono, y por parte de individuos y hogares para incorporar nuevas formas de actividad en sus vidas diarias.

"La comunidad global, desde los líderes mundiales y las corporaciones multinacionales hasta los consumidores individuales y los ciudadanos, deben actuar en conjunto para evitar el peligroso cambio climático y, a la vez, mejorar el bienestar humano. Esto se puede lograr", concluye Grubler.

