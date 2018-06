¿Sabías que una 'burbuja de carbono' podría costar billones a la economía global?

El impulso detrás del cambio tecnológico en los sectores de la energía y el transporte mundial llevará a una disminución dramática en la demanda de combustibles fósiles en el futuro cercano.

Un nuevo estudio, publicado en Nature Climate Change, indica que esto sucederá ahora independientemente de la aparente certeza del mercado o de la adopción de políticas climáticas --o la falta de ellas-- por parte de las principales naciones. Las simulaciones detalladas producidas por un equipo internacional de economistas y expertos en políticas muestran que esta caída en la demanda tiene el potencial de dejar vastas reservas de combustibles fósiles como "activos varados": abruptamente cambiando de alto a bajo valor en algún momento antes de 2035.

Una caída tan fuerte en el precio de los combustibles fósiles podría hacer explotar una enorme 'burbuja de carbono' basada en inversiones a largo plazo. Según el estudio, podría eliminarse de la economía mundial el equivalente a entre uno y cuatro billones de dólares solo en activos de combustibles fósiles. Para comparar, una pérdida de 0,25 billones de dólares provocó la caída de 2008.

En un artículo con sus hallazgos publicado este lunes en la revista 'Nature Climate Change', investigadores de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), Radboud University (Países Bajos), Open University (Reino Unido), la Universidad de Macao (China) y 'Cambridge Econometrics' (Reino Unido), argumentan que habrá claros ganadores y perdedores económicos como consecuencia.

Japón, China y muchas naciones de la Unión Europea dependen actualmente de las importaciones de combustibles fósiles de alto costo para satisfacer las necesidades energéticas. Podrían ver caer el gasto nacional y, con la inversión correcta en tecnologías bajas en carbono, impulsar el Producto Interno Bruto (PIB) y elevar el empleo en industrias sostenibles.

Sin embargo, los principales exportadores de carbono con costos de producción relativamente altos, como Canadá, Estados Unidos y Rusia, colapsarían las industrias domésticas de combustibles fósiles. Los científicos advierten que las pérdidas solo se verán exacerbadas si los gobiernos existentes continúan descuidando las energías renovables en favor de las economías intensivas en carbono.

El estudio realizó repetidamente simulaciones para medir los resultados de numerosas combinaciones de cambios económicos y ambientales globales. Los autores señalan que es la primera vez que se ha mapeado la evolución de las tecnologías con baja emisión de carbono a partir de datos históricos y se ha incorporado en "modelos de evaluación integrados".

"Hasta ahora, los observadores prestaron mayor atención a la eficacia probable de las políticas climáticas, pero no a la transición tecnológica actual y efectivamente irreversible", afirma el doctor Jean-Francois Mercure, autor principal del estudio de la Universidad Radboud y del Centro de Medio Ambiente, Energía y Gobernanza de los recursos naturales (C-EENRG).

UN POSIBLE ABANDONO DE LOS COMBUSTIBLES FOSILES SIN POLITICAS NUEVAS

El profesor Jorge Viñuales, coautor del estudio de la Universidad de Cambridge y fundador de C-EENRG, apunta: "Nuestro análisis sugiere que, contrariamente a las expectativas de los inversores, el abandono de los activos de los combustibles fósiles puede ocurrir incluso sin nuevas políticas climáticas. Esto sugiere que se está formando una burbuja de carbono y es probable que estalle".

"Las naciones individuales no pueden evitar la situación ignorando el Acuerdo de París o enterrándose la cabeza en el carbón y las arenas alquitranadas --dice--. Durante demasiado tiempo, la política climática global se ha visto como un juego de dilema del prisionero, donde algunas naciones no pueden hacer nada y obtener un 'acompañamiento gratuito' para los esfuerzos de los demás. Nuestros resultados demuestran que ya no es el caso".