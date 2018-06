Llueven gemas en Hawái tras las erupciones del volcán Kilauea

Una gema, también llamada piedra preciosa, es una roca o mineral que al ser cortado y pulido se puede usar en la confección de joyas u objetos artísticos. Otras son creadas artificialmente con resina y pigmentos, o bien son de origen vegetal, como el ámbar, o animal, como la perla (producida por una ostra) y el coral (formado por pequeños pólipos acuáticos), según wp.

Algunas piedras son manufacturadas para imitar a otras gemas. Sin embargo, las gemas sintéticas no son necesariamente una imitación. Por ejemplo el diamante, el rubí, el zafiro y la esmeralda creadas en laboratorios poseen las mismas características físicas y químicas que el artículo original. Pequeños diamantes artificiales han sido manufacturados masivamente durante varios años, aunque sólo recientemente han sido creados grandes diamantes de calidad, especialmente los de colores variados y llamativos.

Parece que la naturaleza ha decidido recompensar con una lluvia de gemas verdes los daños que han causado las diferentes erupciones del volcán Kilauea en la Isla Grande de Hawái (Estados Unidos) desde hace más de un mes, informa Forbes.

Así, las explosiones de lava y ceniza han provocado que el cráter expulse cristales de olivino —un mineral común en la zona— que han quedado diseminados por todo el territorio, según RT.

En Hawái hay playas de color verde debido a la alta concentración de olivino procedente de un magma rico en magnesio y hierro.

