Quieren remolcar un iceberg hasta Sudáfrica para suministrar agua a Ciudad del Cabo

La conocida como "crisis hídrica de Ciudad del Cabo" fue el resultado de cuatro años consecutivos de sequía, desde 2015, que llevó a la capital sudafricana hasta el límite de las reservas de agua. Hasta el punto que en los primeros meses de este año fue imperativo racionar y limitar su consumo. La llegada del otoño, en marzo, alivió la situación, según recoge Nacho Palou en microsiervos.

"Sin embargo se espera que la amenaza vuelva a la ciudad costera el próximo año y los siguientes", dicen en Phys.org, The tow-an-iceberg plan being floated to ease Cape Town drought.