Nada se pierde, todo se transforma: los envases y el agua, claves de la economía circular

Cada hora que pasa, 900.000 kilos de plásticos terminan en los océanos. Un porcentaje se queda flotando y otro regresa a la tierra de donde partió. Pero el 70% se acumula en el fondo. Según la Fundación Ellen MacArthur, en 2050 habrá más plásticos que pescado en los océanos del planeta.

Para que este futuro nunca se haga realidad, ha puesto en marcha en España el proyecto Mares Circulares para recoger residuos en nuestras costas, playas, reservas y fondos marinos, como parte de su estrategia de sostenibilidad, Avanzamos. El objetivo final, fijado para 2025, es recoger el equivalente al 100% de las latas y botellas comercializadas, apostar por la innovación en envases sostenibles y reciclables y fomentar la cultura de la reutilización y el reciclaje.

"En España, alrededor del 70% de los residuos que acaban en el mar se genera en actividades en tierra. Son derivados, sobre todo, de la mala gestión. El otro 30% se produce de las actividades de tráfico marítimo. Son cifras aproximadas. No es algo fácil de cuantificar".

Estíbaliz López-Samaniego, directora de proyectos de Vertidos Cero, una de las asociaciones que colaboran en Mares Circulares, señala, en pocas palabras, la complejidad de la basura presente en mares y océanos.

Hay muchos residuos que limpiar. Unos ocho millones de toneladas de basura acaban en el mar cada año. Pero también hay que impedir que lleguen ahí, por lo que la labor de reciclaje en tierra y de concienciación es esencial. Para ello, Mares Circulares se estructura en tres grandes áreas: intervención y voluntariado para la recogida de residuos, formación y sensibilización para el reciclaje, y fomento de la economía circular.

En números, los objetivos son ambiciosos. Al término de la campaña de este año, se calcula que se habrán recogido 250 toneladas de residuos, 25 de las cuales seránplásticos PET. Se habrán llevado a cabo acciones de limpieza en 80 playas y en todas las reservas marinas de España, y se habrá involucrado a grandes puertos para la recogida de residuos de fondos marinos.

"Cada vez se habla más [de la contaminación de los océanos] y está bien que así sea. Coca-Cola en España tiene mucha visibilidad y gran capacidad de convocatoria. Si usan toda esa capacidad para poner de manifiesto esta problemática se llega más lejos de lo que podría llegar un país o una comunidad autónoma," explica Manuel Merchán, presidente de Chelonia.

250 toneladas de basuras fuera del mar nos dejan un océano más limpio. Pero el verdadero impacto está en cambiar conciencias. Para ello, hay dos herramientas clave: la sensibilización y el conocimiento. Si no conocemos el alcance del problema que tenemos entre manos, difícilmente podremos solucionarlo. Y si no lo sentimos como propio, no reaccionaremos con la fuerza necesaria.

MÁS QUE UNA RECOGIDA MASIVA DE ENVASES



Desde la compañía han indicado que se trata de su proyecto "más ambicioso hasta la fecha" en materia de limpieza del litoral, ya que "más allá" de la recogida masiva de envases, se busca sensibilizar y generar estudios de economía circular para contribuir al desarrollo de futuras iniciativas.



El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Secretaría General de Pesca, así como de Asociación Chelonia, la Fundación Ecomar y Vertidos Cero. Contempla también la colaboración civil y ciudadana a través de más de 100 organismos públicos y privados entre ayuntamientos, ONGs, universidades y asociaciones.



Durante la presentación, la directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola European Partners Iberia, Carmen Gómez-Acebo, ha manifestado la voluntad de la marca de que el proyecto "tenga un largo recorrido".



"No se trata de una acción puntual de recogida de residuos en costas y fondos marinos, sino también de sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de reciclar y gestionar correctamente los residuos por parte de todos", ha apuntado la representante de Coca-Cola, que ha enmarcado el proyecto dentro de la estrategia de sostenibilidad 'Avanzamos'.



Por su parte, el director de Relaciones Corporativas de Coca-Cola Iberia, Juan José Litrán, ha definido 'Mares Circulares' como "un proyecto de alianzas que involucra a todos los agentes implicados en la sostenibilidad ambiental de los entornos".