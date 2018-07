El volcán Kilauea crea una nueva isla en la costa de Hawái

Kīlauea (en hawaiano: ˈkiːlɔuˈwɛjə) es un volcán en escudo hiperactivo en Hawái, y el más activo de los cinco volcanes que conforman la isla de Hawái; es también uno de los volcanes más activos de la Tierra. Situado a lo largo de la costa sur de la isla, el volcán, con una edad de 300 000 hasta 600 000 años, emergió del mar hace unos 100 000 años, según wp; es el segundo volcán más reciente formado por el punto caliente de Hawái y el actual centro eruptivo de la cadena de montes submarinos Hawái-Emperador. Como carece de prominencia topográfica y porque su actividad eruptiva coincidió históricamente con la de Mauna Loa, el Kilauea fue erróneamente considerado un satélite de su vecino mucho más grande. Estructuralmente, Kilauea tiene una cumbre con una caldera grande que se formó recientemente, y dos zonas de ruptura activas que se extienden 125 km hacia el este y 35 km hacia el oeste respectivamente, formando una línea de falla activa, de profundidad desconocida, que se desplaza verticalmente con un promedio de 2 a 20 mm por año.

Ahora, un islote apareció en la costa de la isla principal de Hawái (EE.UU.) como producto del flujo de lava del volcán Kilauea, cuya actividad no cesa desde que entró en erupción a inicios de mayo de 2018, según rt.

La nueva isla surgió hace poco más de una semana en el punto donde la Fisura 8 del volcán entra en contacto con el océano, y correspondió entonces a una formación de entre 6 y 9 metros de diámetro.

Here are photos from today's activity in Kilauea's Lower East Rift Zone. Of special note is the new lava 'island' formed just offshore of the northern end of the ocean entry, which was mentioned in today's HVO Status Update.