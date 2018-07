'Mares Circulares' de Coca-Cola, una apuesta por la sostenibilidad que va más allá del reciclaje

Cada hora que pasa, 900.000 kilos de plásticos terminan en los océanos. Un porcentaje se queda flotando y otro regresa a la tierra de donde partió. Pero el 70% se acumula en el fondo. Según la Fundación Ellen MacArthur, en 2050 habrá más plásticos que pescado en los océanos del planeta.

Para impulsar y colaborar en la construcción de un futuro diferente, Coca-Cola ha puesto en marcha en España el proyecto "Mares Circulares" para recoger residuos en nuestras costas, playas, entornos acuáticos y fondos marinos, y colaborar en la conservación de las reservas marinas.

Además de la recogida de residuos y de la conservación de los espacios naturales, hay que impedir que esos residuos lleguen ahí, por lo que la labor de reciclaje en tierra y de concienciación es esencial. Para ello, "Mares Circulares" se estructura en tres grandes áreas: intervención y voluntariado para la recogida de residuos, formación y sensibilización de la población, y fomento de la economía circular.

"Mares Circulares, además, responde a la dimensión externa de nuestro compromiso con los envases dentro de la estrategia de sostenibilidad Avanzamos y, en concreto, al objetivo de recoger el 100% de los mismos para que no terminen como residuos, especialmente en los océanos". Ana Gascón, Directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola Iberia.

En números, los objetivos son ambiciosos. Al término de la campaña de este año, se habrá intervenido más de 270 kilómetros de costa y se calcula que se habrán recogido 250 toneladas de residuos, 25 de las cuales serán plásticos PET que se reintegrarán en la cadena de valor de Coca-Cola. El plan incluirá acciones de recogida de residuos en 80 playas y entornos acuáticos, con la ayuda de más de 1.000 voluntarios, y la colaboración en la conservación del 100% las reservas marinas de España y un entorno natural en Portugal.

Una de las iniciativas más eficientes del proyecto es la involucración de más de 50 barcos pesqueros, repartidos en 12 puertos de España y Portugal, que llevarán a tierra los residuos que recojan durante sus labores de pesca y los depositarán en contenedores habilitados para su posterior análisis y reciclaje. Aunque la acción de recogida y retirada de residuos del mar es una prioridad, el verdadero impacto es generar conciencia social para evitar que los residuos acaben en espacios naturales. Para ello, el programa incluye dos herramientas clave: la sensibilización y el conocimiento. Si no conocemos el alcance del problema que tenemos entre manos, difícilmente podremos solucionarlo. Y si no lo sentimos como propio, no reaccionaremos con la fuerza necesaria.

MÁS QUE UNA RECOGIDA DE RESIDUOS

La sensibilización a la ciudadanía sobre la necesidad de conservar los espacios naturales y gestionar bien los residuos por parte de todos es otra de las claves del proyecto. Un objetivo que se materializa en acciones de formación que llegarán a más de 5.000 jóvenes y más de 5.000 adultos. Coca-Cola realizará además, actividades de sensibilización sobre la importancia del reciclaje en 12 de las playas con mayor afluencia de España y Portugal, playas con una media de 10.000 visitantes diarios en época estival.

"Queremos que Mares Circulares sea un proyecto integral y circular. No se trata de una acción puntual de recogida de residuos en costas y fondos marinos, sino también de sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de reciclar y gestionar correctamente los residuos por parte de todos". Carmen Gómez-Acebo, Directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola European Partners Iberia.

Por último, Coca-Cola busca ser un actor clave en la transición hacia una economía circular, por lo que el proyecto fomenta la búsqueda y creación de soluciones al actual problema medioambiental a raíz de la recogida de datos y generación de estudios. Coca-Cola impulsará investigaciones universitarias en torno a sostenibilidad marina con los resultados obtenidos de la recogida de residuos en fondos marinos y zonas costeras españolas. Además, apoyará con 5.000 euros de capital semilla a una start-up que proponga soluciones sobre la problemática de los residuos en el mar en el marco de la economía circular.

"Mares Circulares" es una de la mayores iniciativas privadas de economía circular que cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Secretaría General de Pesca, y la estrecha colaboración con asociaciones como Chelonia y Vertidos Cero y la Fundación Ecomar. Contempla también la colaboración civil y ciudadana a través de más de 100 organismos públicos y privados entre ayuntamientos, ONGs, universidades y asociaciones.