Fosas comunes prehistóricas se relacionan con tsunamis

Por primera vez se ha demostrado que antiguas fosas comunes en sitios costeros en el Pacífico, Mediterráneo y el norte de Escocia probablemente estuvieron relacionados con tsunamis catastróficos.

El Profesor Honorario James Goff del Centro de Investigación PANGEA en la Universidad de Nueva Gales del Sur Sydney, coautor del artículo, dice que la investigación proporciona nuevos conocimientos sobre las interacciones pasadas entre el hombre y el medio ambiente y una nueva perspectiva sobre los eventos catastróficos del pasado.

"Los tsunamis nunca han sido considerados como explicaciones para los sitios de enterramientos antes, por lo que no se han identificado fosas comunes costeras prehistóricas en el registro arqueológico como relacionadas con el tsunami.

"Probar que un sitio está relacionado con un tsunami pasado podría conducir a una reescritura fundamental de cómo interpretamos los asentamientos humanos costeros en la prehistoria, y cambiar lo que pensábamos que sabíamos sobre la cultura y las personas que vivían en la región en ese momento, con implicaciones dramáticas sobre cómo los arqueólogos analizan un sitio".

Los investigadores, cuyo trabajo fue publicado en el Journal of Archaeological Method and Theory, observaron los sitios de entierro en masa costera en las Islas Salomón y Vanuatu, así como en Orcadas y Shetland. Las fosas comunes cubren un largo período de tiempo de la historia humana: datan desde hace unos 5.000 años hasta hace unos 500-600 años.

"Ya sabemos que se han producido tsunamis en todas las áreas que exploramos en este estudio, y las edades para los entierros en masa coinciden con las de la evidencia geológica de eventos pasados", dice el profesor Goff.

"Al observar la evidencia de los cementerios considerando el potencial de los tsunamis, pudimos defender que muchos de estos sitios estaban relacionados con tsunamis importantes, a diferencia de explicaciones más estándar como la guerra o una epidemia.

"Por ejemplo, en el sitio en las Islas Salomón, el método de entierro y la edad de las personas enterradas es consistente con lo que esperaríamos después de un tsunami: las personas fueron sepultadas en posiciones atípicas, y son excepcionalmente jóvenes".

Los porcentajes de muertes en las poblaciones costeras modernas debido a los tsunamis catastróficos recientes en Japón e Indonesia han demostrado al mundo cuán devastadores pueden ser estos eventos. Las fosas comunes con hasta 60.000 cuerpos ilustran que la necesidad de enterrar a los muertos después del evento a menudo desborda los protocolos funerarios normales.

"Nuestra investigación arqueológica junto con la evidencia geológica reconoce que exactamente lo que sucedió en los eventos modernos debe haber sucedido en el pasado. Esta línea de análisis comenzará a estar a la vanguardia de las mentes de los investigadores al excavar un entierro masivo costero", dice el profesor Goff.

El argumento de los investigadores no es que cada entierro en masa esté relacionado con el tsunami, sino que en un contexto costero en particular, existe el peligro de no considerarlo y, como tal, malinterpretar mucho las interacciones entre el hombre y el medio ambiente en la prehistoria.

Genevieve Cain, de la Universidad de Oxford, autora principal del documento innovado, dice que el equipo ahora espera llevar el trabajo al siguiente nivel.

"Aquí hay un camino bastante sencillo. Cuando las personas mueren en un tsunami, inhalan agua salada que contiene pequeños microorganismos marinos llamados diatomeas, lo que significa que se ahogan y luego se sumergen. "Estas diatomeas viajan a través del torrente sanguíneo y se depositan y conservan dentro de la médula ósea de huesos más grandes. Si podemos encontrar diatomeas marinas, esto puede indicar que el cuerpo es una víctima del tsunami".

Los investigadores ahora están buscando financiación para controlar sistemáticamente los restos esqueléticos de los enterramientos masivos en todo el mundo para llevar la investigación a la siguiente etapa.