Page agravó la riada en Cebolla dando órdenes inútiles a los bomberos

Todo el mundo ha visto las imágenes de la histórica riada en el pequeño pueblo toledano de Cebolla, ocurrida ayer en plenas fiestas patronales y con un saldo de varios heridos y cuantiosos daños materiales fruto de la tremenda inundación que barrió la zona, según recoge Marco Ballesteros en esdiario.

Pues bien, pudo ser aún peor y, de no ser tal vez por la fortuna, a estas horas estaríamos hablando de un balance más trágico. Y es que, según denuncia el sindicato de Bomberos Forestales de Castilla-La Mancha SIBF, el Gobierno de Emiliano García Page dio una orden increíble en plena hora punta de la emergencia, sin haber acudido in situ a la zona además: no permitir el traslado a la zona de las dotaciones destinadas, en ese momento, a apagar incendios que no había.

La denuncia del Sindicato Independiente de Bomberos Forestales demuestra que el presidente castellanomanchego estuvo más pendiente de cuidar su imagen ante los medios de comunicación que de utilizar todos los recursos disponibles, según el juicio profesional de quienes más saben de este tipo de situaciones.

"Tenemos constancia de que a los compañeros se les ha "sacado"de las tareas de emergencia por la riada,para "tenerles" esperando 30 min. a las afueras del pueblo, según órdenes de la Junta de Comunidades, volviéndoles después a retomar las mismas con la prohibición de usar herramienta manual y usa sólo agua en las tareas de desescombro y limpieza de calles, además de la prohibición de hablar con la prensa".

Incomprensible

El SIBF no se queda ahí, y critica con dureza la incomprensible orden recibida: "No entendemos cómo teniendo tantos medios del Plan Infocam cerca de dicha población y en la provincia,no se hayan movilizado más grupos de trabajo y medios al suceso, cuando el riesgo de incendios es bajo".

Es decir, además de prohibirles hablar con la prensa, se aminoró la presencia de efectivos en plena riada por razones inaceptables desde un punto de vista técnico, a juicio de los especialistas. Tanto es así que el SIBF no duda en pedir perdón a los damnificados: "Pedimos disculpas y lamentamos lo sucedido y enviamos nuestra solidaridad para todas las personas afectadas".

Brutal riada

El aparatoso desbordamiento de un río por las lluvias provocadas por la gota fría se ha saldado con una persona que permanece hospitalizada en Talavera de la Reina, varias contusionadas y numerosos daños materiales, mientras que las labores de limpieza se han intensificado este domingo con la movilización de más de un centenar de efectivos.

En declaraciones a los medios, la alcaldesa de Cebolla, Silvia Díaz del Fresno, ha informado que la situación no es igual que otras veces pues hay "muchísimo más barro y ha habido más desperfectos en las viviendas", si bien ha asegurado que no ha habido que lamentar ninguna pérdida personal.

Díaz del Fresno ha concretado que se ha atendido a distintos vecinos con crisis de ansiedad y que solo hay una persona mayor hospitalizada que "tragó barro", y que se encuentra en observación en el Hospital 'Nuestra Señora del Prado' de Talavera por si hubiera "alguna complicación derivada de su enfermedad tras la situación de ansiedad por la que pasó".

La primera edil ha explicado que los vecinos están viviendo esta nueva riada "con nerviosismo" pues cada vez son más frecuentes este tipo de tormentas y ven necesario que hay que dar una solución pues, según ha subrayado, la riada no llegó solo del arroyo Sangüesa, sino que hubo "distintos focos por los que llegaba muchísimo agua", como caminos vecinales, debido a la propia orografía del municipio.

SOS de la alcaldesa

Díaz del Fresno ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) que dé permiso al Ayuntamiento para poder actuar. "No pedimos financiación, que necesaria es, pero lo que pedimos es una autorización para poder hacer algo", a lo que ha añadido además que "los vecinos necesitan que se actúe y una solución definitiva puesto que las tormentas van actuando de una forma diferente, y la gente que vive en esa zona no duerme".

Respecto a los daños, ha precisado que el personal del Ayuntamiento ya está elaborando un registro de las viviendas y de los vehículos ya se han retirado 13 que estaban en el arroyo y se han encontrado dos más que llegaron a saltar la carretera CM-4000 y estaban junto al río, por lo que todavía pueden seguir apareciendo. "No podemos hacer todavía una valoración real", ha señalado.

De hecho, ahora trabajan en la zona más de cien efectivos a los que se han sumado los vecinos de Cebolla, que no han tenido descanso desde la llegada de la riada este sábado pasadas las 16.00 horas.

Ahora ya sí hay efectivos

También en declaraciones a los medios en el municipio, el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Toledo, Javier Nicolás, ha señalado que en estos momentos permanecen desplazadas siete patrullas de la Guardia Civil, 30 efectivos de Protección Civil de Cebolla, Talavera, Fuensalida y El Casar de Escalona, 25 operarios de la Consejería de Fomento de Talavera y Toledo a los que se suma el personal movilizado por el Ayuntamiento de Cebolla.

A esto se suman excavadoras, vehículos grúa, camiones y autobombas que no paran de sacar barro de las calles afectadas de Cebolla, además del mobiliario urbano y la suciedad del arroyo que ha arrastrado la riada y que se ha acumulado en la zona. Sobre la denuncia del SIBF, nada dijo.