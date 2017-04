El vídeo de los dos perros que te partirá el corazón

Un vídeo de unos 30 segundos, captado por Quzhou en China, en el que podemos ver a un perro desesperado, intentando salvar a su amigo, que acaba de atropellar un coche, se ha hecho viral en las redes sociales, con 200.000 visitas y 4 mil veces compartido, en pocos días.



PACMA ha compartido el vídeo con este mensaje:

No ha ocurrido en España. No sabemos cómo se llama ninguno de los dos, ni siquiera si tenían nombre. No sabemos qué ha sido de ellos. Pero son ejemplo e inspiración.