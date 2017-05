[VÍDEO] Se enfrenta cara a cara a un cascabel y esto fue lo que pasó

Un joven ha arriesgado su vida para demostrar que si las serpientes cascabel no se sienten amenazadas, no atacan.

"Este video demuestra que las serpientes de cascabel no hacen daño. Solo muerden como último recurso de defensa. Su veneno es para cazar. Debido a que su veneno es tan valioso solo lo utilizan cuando sea necesario", explicó. No obstante, sí que se ha llevado un gran susto durante su experimento y aprovechó un momento para saltar y liberarse del estrés que estaba pasando. "Este fue un encuentro salvaje con una serpiente venenosa muy peligrosa. No te atrevas a repetirlo", recomienda.