Bárbara Rey: "Quien mata elefantes es un ser malvado y despreciable"

La antaño poromiscua vedette ha regresado al plano público para retomar la polémica que generó su relación con el rey Juan Carlos a principios de año y ha hablado del emérito de forma indirecta:

"Cualquier persona que mate a un animal es un ser despreciable, cuando es por necesidad y necesita subsistir, cualquier cosas podría justificarse, pero por el mero placer de una satisfacción personal, me parece terrible y sobretodo, si se han tenido experiencias desagradables en la vida".

Estas palabras pueden recordar el terrible capítulo de la muerte de Alfonso, hermano del rey, que falleció de un disparo accidental de don Juan Carlos mientras jugaba con con él.

Además, Bárbara confesó que le han dicho muchas veces "lo siento, me he equivocado, no lo volveré a hacer" (las palabras con las que se disculpó Juan Carlos tras romperse la cadera en Botswana) y de donde salió la fotografía junto a un elefante muerto.

"Pero era mentira", ha dicho resuelta.

La vedette visitó este lunes 5 de junio de 2017 el programa de Risto Mejide que, sentado en su sofá, consiguió sacarle jugosas declaraciones a la actriz.

Por ejemplo, que no se arrepiente de haberse casado con Ángel Cristo y que le hubiera gustado tener otro hijo.

Además, aseguró que sólo ha tenido un amor verdadero:

"El primero:: se llamaba Nicolás y me dejó por otra a los 18 años. Bueno, en realidad ha habido otro gran hombre en mi vida... Pero ese nombre no lo voy a decir".

Confesó tener a alguien en su vida: "Hace mucho que yo no me 'toco', ahora tengo quien lo haga".

Bárbara Rey habló también sobre su encuentro con Alain Delon:

"Hubiera preferido no verlo desnudo. No es por un defecto X, porque no lo tiene, pero no me provocó nada, para eso, mejor ni verle".

Y sobre sus experiencias lésbicas:

"Me enrollé una vez con una mujer pero no quiero recordarlo porque esa persona no está aquí para hablarlo".

Por último, habló de la propuesta más indecente de su carrera:

"Me llamaron para vernos al natural juntas a mí y a otra mujer con la que había hecho una película, nos ofrecieron cuatro millones de pesetas en el año 79, que era un pastón. Era curiosa la oferta, pero las dos dijimos que no".

Risto le ha preguntado si la otra mujer era Rocío Dúrcal, con la que Bárbara Rey rodó Me siento extraña, pero ella se ha hecho la olvidadiza: "No me acuerdo ahora...".