¡INSÓLITO!: Un perro 'se carga' con un tractor a su dueño

Un granjero multimillonario británico de 70 años, llamado Derek Mead, murió a causa de un ataque cardiaco después de que le aplastara un tractor que podría haber puesto en marcha su perro.



Este 4 de junio de 2017, según informa 'The Telegraph' y recoge RT, ese animal habría activado por accidente la palanca de cambios del vehículo que habría acabado con la vida de Mead.--Un perro pone en marcha un tractor y mata a un granjero millonario--.



El fallecido era consejero local, promotor inmobiliario y presidente de Mead Group -que posee el mayor centro de subastas del sur de Inglaterra-, además de integrante del Gobierno local.

Tragic news. Derek Mead was killed last night. Greatest farming hero of his time. pic.twitter.com/Ekvpu1e6NV