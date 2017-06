[VÍDEO] Los padres que corren a salvar al bebé elefante que cayó en un estanque

En el zoo de Seúl (Corea del Sur) un pequeño elefante se llevó un buen susto cuando estaba junto a un estanque con sus padres. El pequeño paquidermo cayó al agua en una zona que era demasiado profunda. Los padres acudieron raudos y veloces al rescate del pequeño, que había entrado en pánico al no saber nadar. Seguramente al elefantito no se le olvidará lo ocurrido y la próxima vez no se acercará tanto al agua.