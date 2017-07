La realidad virtual es la gran herramienta de los defensores de los animales

Durante años, los defensores de los derechos de los animales que intentaban exhibir las malas prácticas en la industria cárnica han tomado de manera oculta fotografías de baja definición y videos que se ven granulosos.

Como subraya Stephanie Strom este 6 de julio de 2017 en 'The New York Times' ahora tienen un arma más sofisticada: cámaras de realidad virtual.

Igualdad Animal, un grupo con presencia en ocho países, fue el primero en usar la tecnología el año pasado para mostrar el trato a animales de granja. Su video ha sido visto por más de 63 millones de personas en todo el mundo, de acuerdo con el grupo, y motivó a otras organizaciones activistas a contemplar el uso de las cámaras.

El 6 de julio, Igualdad Animal publicó su tercer “iAnimal”, como llama a los videos de 360 grados que presentan las condiciones de granjas en México, Alemania e Inglaterra.

La tecnología de realidad virtual permite que los espectadores se sientan como si estuvieran en el granero para ver varias partes de este y no solo lo que quieran mostrar los activistas.

“Siempre quise poder traer a más gente dentro de las instalaciones conmigo, para que vieran todo con sus propios ojos”, dijo Jose Valle, uno de los fundadores del grupo.

“La experiencia no es igual cuando se trata de videos tradicionales”.

Wayne Hsiung, fundador de Direct Action Everywhere, grupo que también aboga por el bienestar de los animales, dijo que la tecnología es “algo revolucionario para los activistas” a favor de los animales.

“La industria cárnica siempre se queja de que usamos tomas específicas, con puntos de vista angostos y ediciones que hacen que las cosas se vean peor”, dijo. “Pero con la realidad virtual puedes ver exactamente lo que vimos y escuchar exactamente lo que oímos”.

Direct Action Everywhere también publicó un nuevo video de realidad virtual el 6 de julio de 2017; una muestra de lo rápido que ha sido adoptada la tecnología entre los grupos activistas. Muestra lo que sucede en Circle Four Farms en Utah, una de las operaciones de matadero de cerdos más grandes de Estados Unidos.

En una parte del video, Hsiung ofrece narración enfrente de una pila de cerdos muertos, pero el espectador puede voltear hacia otra parte… aunque alrededor también hay cerdos amarrados y muertos.

Keira Lombardo, portavoz de Smithfield Foods –la empresa dueña de Circle Four–, dijo que el video mostraba “imprecisiones evidentes”, como la afirmación que los animales que se muestran no son alimentados.

“El video parece estar muy editado e incluso actuado, es un intento de sacar provecho de una nueva tecnología para fabricar un tema de cuidado animal que no existe”, escribió por correo electrónico.

Dijo que Smithfield contrató a auditores externos –un encargado de Bienestar Animal en el gobierno del estado de Utah y una experta en el manejo de ganado– para revisar las condiciones en Circle Four después de ser contactados por The New York Times la semana pasada, y que no encontraron indicios de “maltrato animal”.

Mientras, otras organizaciones han comenzado a adoptar el uso de la tecnología de realidad virtual. En la Animal Care Expo en mayo, la Sociedad Humanitaria Internacional presentó un video 3D de las condiciones en una fábrica de carne de perro en Corea del Sur.

“Es poderoso, mucho más poderoso que los videos convencionales”, dijo Paul Shapiro, el vicepresidente de Políticas de la organización.