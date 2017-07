[VÍDEO] Michael Phelps pierde su reto de natación con un tiburón blanco

Michael Phelps, el legendario nadador ganador de 28 medallas olímpicas, al fin enfrentó el desafío más difícil de su carrera: nadar contra un tiburón blanco.

El estadounidense compitió con el animal durante un episodio del programa "Shark week" del canal Discovery Channel, llamado "Academia de tiburones con Michael Phelps", que será emitido el próximo fin de semana en América Latina, según recoge Infobae.--La carrera entre Michael Phelps y un tiburón blanco ya tiene un ganador--.

La particular prueba se desarrolló en aguas abiertas, a apenas 13 grados centígrados, y el equipo del programa creó un carril de natación en el que Phelps nadó con 15 buzos debajo de él, según el propio nadador.

Aunque la competencia estuvo pareja, el talento del estadounidense no alcanzó para ganarle a uno de los predadores más rápidos del océano: Phleps nadó 100 metros en 38,1 segundos, pero el tiburón ganó con 36,1 segundos.

Por eso, para hacer más pareja la competencia -Phelps alcanza una velocidad máxima de 9,6 kilómetros por hora, mientras el tiburón blanco puede llegar a los 40- el campeón olímpico utilizó una aleta especial.

Sin embargo, no fue una carrera en tiempo real. El equipo de Discovery Channel calculó el tiempo del tiburón y lo comparó con el de Phelps. Luego fue creada una imagen virtual del tiburón que fue agregada a la filmación.

"Muchos creen que estoy loco por sumergirme en el agua para hacer esto, pero tuve todas las medidas de seguridad y me sentí muy seguro todo el tiempo", afirmó el nadador.

"No estábamos en una piscina, sino en aguas abiertas. Era muy seguro porque teníamos unos quince buzos de seguridad alrededor. Lo más complicado para mí fue mantener la temperatura corporal con el agua a 12 grados", contó Phelps.

"No me gusta ganar medallas de plata, pero voy a aceptar una de un gran tiburón blanco", agregó durante el programa.

Tras la carrera tuiteó. "¿Revancha? La próxima vez... aguas más calientes".

En el primer episodio de la serie, el múltiple campeón olímpico se unió a Doc Gruber y Tristan Guttridge, del Laboratorio de Tiburones de Bimini, para recibir un curso intensivo sobre los tiburones.

Yes! This is happening. ReTweet if you're watching #PhelpsVsShark tonight at 8p! #SharkWeek pic.twitter.com/tJP8AGWCKI