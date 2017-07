[VIDEO] El perrito skater que se ha hecho viral en la red

El perro es el mejor amigo del hombre pero también un inteligente animal que sorprende a cualquiera. En un video del usuario 'MLB' en Twitter se publicó un curioso clip donde un joven presta su skate al perrito para realizar simpáticas maniobras.



En el clip subido a Twitter se ve como el skater pasa por una transitada avenida junto a un perro de pelaje negro. El joven mira al perro que intenta obstruirle el paso y nota que quiere subirse a su skate, según recoge El Popular.--Twitter: Perrito cambia los huesos para montar skate--.



El skater vio al decidido perro y salió de su paso para darle la oportunidad al can. De pronto, todos se quedaron sorprendidos al ver al can patinando por las calles de la avenida. Los transeúntes no creían lo que veían.