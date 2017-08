Según InfoZOOS los zoos en Mallorca no superan el examen de calidad

Recientemente la coalición InfoZOOS ha realizado una inspección de los zoos de Mallorca y el resultado no puede ser más desalentador. Las deficiencias se refieren a la falta de aporte a la conservación de las especies por parte de los centros, la ausencia de sentido educativo en la conservación de la biodiversidad y la falta de enriquecimiento medioambiental que impide que los animales puedan desenvolverse física y socialmente de una forma natural. Según InfoZOOS, en un extremo se situaría el Zoo Safari de Sa Coma, como uno de los más negativos, y en el otro, el Zoo Natura Park cuyo valor conservacionista y educativo se valora positivamente.



Según la Ley 31/2003, de conservación de la fauna silvestre en los parques zoológicos, la existencia de estos lugares se justifica en base a tres objetivos principales: educación, investigación y conservación. Esta Ley deslegitima a los centros que practican la mera exhibición de animales o que incluyen espectáculos (con aves, delfines u otros mamíferos marinos), seqún señala un comunicado de infoZOOS.

El estudio realizado por InfoZOOS en cambio, saca a la luz el carácter exclusivamente comercial de la mayoría de los zoos de Mallorca y su pobre, o nulo, aporte conservacionista o educativo.

Centro Marineland (Costa d'en Blanes): abusa de los espectáculos de tipo circenses con deflines, leones marinos o aves. Este zoo permite además el contacto directo, incluso la alimentación, entre animales y visitantes (con el consecuente riesgo para ambos) y precisa de urgentes mejoras en enriquecimiento medioambiental (la instalación de los titís por ejemplo, no dispone de luz natural). El único gesto conservacionista digno de tal nombre es la de recuperación del Ferreret (anfibio endémico en Mallorca).

Centro Palma Aquarium: aunque en mejores condiciones que el anterior, también en este centro se realizan actividades que promueven el contacto directo con los animales (ex: nado con ellos). Respecto al enriquecimiento medioambiental se da una gran diferencia entre las instalaciones antiguas, con serios problemas, y las modernas, mucho mejor elaboradas. La zona del terrario y algunos tanques de agua precisan urgente reforma. InfoZOOS reconoce el valor positivo de los paneles informativos y salones explicativos (atún rojo).

Safari Zoo (Sa Coma): InfoZOOS considera este centro, de lejos, el peor de Mallorca. Las instalaciones tienen graves problemas de seguridad, los animales pueden entrar en contacto directo con el público y el mantenimiento de las instalaciones es deficiente. El bienestar animal está comprometido, pues la mayoría de instalaciones no permiten a los animales desarrollar unas pautas mínimas de comportamiento normal, socializar de forma adecuada, ni esconderse del público, etc. La contribución a la conservación solo se realiza a través de la cría de galápago europeo, algo que empezó el año pasado. A grosso modo, es posible que menos del 1% de la entrada de cada visitante se destine a conservación. No hay un proyecto educativo.

Una excepción a este panorama desolador es el Natura Park: todo es mejorable pero desde InfoZOOS valoramos positivamente y aplaudimos la línea de trabajo seguida por este centro. Aquí sí hay un auténtico esfuerzo de colaboración y apoyo a la conservación de las especies. No obstante, este centro también necesita mejoras en lo relacionado a la higiene de las instalaciones, su seguridad y medidas medioambientales. Es especialmente contradictorio el hecho de que algunos de los grandes felinos del centro se hayan comprado para ser colocados en unas instalaciones claramente deficientes y que han provocado estereotipias en los animales.

InfoZOOS ha remitido a los propietarios de todos estos centros comentarios sobre sus instalaciones y recomendaciones para su mejora. Asimismo en el caso del Safari Zoo de Sa Coma, InfoZOOS se ha reunido y ha requerido a las autoridades competentes del Govern Balear que el gestor del zoo presente un Plan de Reestructuración que contemple una reforma paulatina de todas las instalaciones con el fin de subsanar las graves deficiencias que aqueja. InfoZOOS lleva más de diez años realizando informes sobre este centro, contratando a los mejores especialistas nacionales y extranjeros para su elaboración e intentando reconducir esta situación de abandono. Son numerosas de hecho, las quejas que los visitantes internacionales han remitido a Born Free Foundation, miembro de la coalición, por las condiciones en las que viven estos animales. InfoZOOS confía en que la presentación de un Plan de Reestructuración junto a la labor conjunta del propietario, autoridades y ONG puedan salvar la situación de este centro.