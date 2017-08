[VÍDEO] El dinosaurio Titán Patagónico es el animal más grande que habitó la Tierra

El Patagotitan mayorum, la criatura más grande que caminó sobre nuestro planeta, habitó suelo argentino hace unos 95 millones de años. Este vertebrado perteneció al grupo de los saurópodos, esos grandes dinosaurios herbívoros, con cabeza pequeña, movimientos lentos, cuello y cola larga.

​A cuatro años de su descubrimiento, los científicos pudieron responder muchos interrogantes sobre la evolución, la biología y la morfología de estos enormes animales. Toda esta información fue presentada ahora por la prestigiosa revista Proceedings of the Royal Society of London, donde finalmente se comunicó que su nombre será Titán Patagónico de la familia Mayo, según recoge Mareclo Bellucci en Clarín.--Confirman que el dinosaurio Titán Patagónico es el animal más grande que habitó la Tierra--.

Esta historia comenzó en 2013, en la estancia La Flecha, a 260 kilómetros de Trelew, en la provincia de Chubut. En aquel paraje rocoso, un equipo del Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) halló restos de lo que se suponía, era una nueva especie de dinosaurio. Durante los trabajos de excavación se desenterraron los esqueletos parciales de siete ejemplares repartidos en 200 restos de diferentes proporciones.