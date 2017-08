[VÍDEO] El inquietante parecido con un humano de esta cabra asombra a los expertos

Los campesinos de un pueblo ubicado en la India han quedado aterrados y a la vez sorprendidos por el descubrimiento que hicieron, pues ellos encontraron una cabra que parece tener el rostro de un humano. Tras el hallazgo, los pobladores decidieron grabar un video para luego publicarlo a través de Facebook.



El video publicado en la popular red social se ha viralizado con gran rapidez. Las imágenes cuentan con más de 62 millones de reproducciones y más de 51 mil comentarios lo demuestran. Los usuarios se muestran muy sorprendidos y algunos atemorizados, mientras que otros solo se burlan del animalito, según recoge EL Popular.--Facebook: Cabra asombra al mundo por su parecido humano--.



Sin embargo, esta no es la primera vez que se ve un video de este tipo. En el 2015, un video de otra cabra con esta extraña malformación en Córdova se hizo viral muy rápidamente. "No es la primera vez que esto ocurre, este fue el caso más terrible que vimos, pero han nacido un montón de animales deformes" expresó Jésica Rivera, autora del video de 2015.



Muchos de los usuarios que han comentado el video han recomendado que sacrificar al animal, pues aseguran que la cabra no tendrá una buena calidad de vida y sufrirá mucho. Finalmente se desconoce la decisión que tomó el dueño del animalito.