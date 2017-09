[VÍDEO] Indignación en las redes por el hombre que maltrata a un indefenso pelícano

El Facebook de Ozono Televisión difundió el video el 31 de agosto y las redes sociales explotaron. El clip de las redes sociales muestra que un hombre discapacitado agarra del pico al ave y lo comienza a llevar sin rumbo fijo.

La página de Facebook de Ozono Televisión acompañó el video con el siguiente texto: "Miren, este hombre discapacitado maltrata a pelícano. He averiguado y dicen que venden la carne por pato. La playa esta llena de pelícanos muertos", según recoge Trome.--Hombre discapacitado maltrata pelícano y las redes se encienden --.

El clip de Facebook cuenta con más de 100 reproducciones y fue compartido más de 800 veces. Los comentarios de las personas no se hicieron esperar. "Es terrible lo que hace", "Y lo que graban no hacen nada", "No puede ser", son algunos de los comentarios que se pueden leer es Facebook.