[VÍDEO] Mujer denuncia que ciudadanos chinos quieren hacer un festival de carne de perro

Una usuaria llamada Gaby Barrios hizo una grave denuncia en Facebook. Según indica en su post, un chifa en Surquillo estaría cocinando perros. Así como lo lees. Pero esta situación no solo estaría ocurriendo en Lima, también en Chimbote.

La usuaria acompaña su post con una serie de fotos, que evidenciarían de que en algunos locales de comida china de la ciudad están usando carne de perro para preparar sus platos. De hecho, las impactantes fotografías muestran bolsas negras llenas de huesos, según recoge Trome.--Facebook: ¿perros son cocinados en chifas de Lima y Chimbote? --.

"Mira bien estos huesos encontrados en una bolsa de basura frente a una chifa en Surquillo. No son de pollo, tampoco de pato, no son de chancho ni de res. Tu que has visto perritos operados, y hasta muertos. ¿Reconoces estos huesitos?", escribe Barrios en Facebook.