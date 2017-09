[VÍDEO] El idiota que apostó que podía sentarse sin pantalón en un panal de abejas y le pasó esto

Las apuestas y retos disparatados inundan los canales de YouTube. Basta con saber del Hot Water Challenge y otros desafíos con graves y serias consecuencias que incluso llevaron a la muerte a sus protagonistas.

Sin embargo, esta vez los resultados de una apuesta entre amigos no fueron mortales pero sí bastante dolorosos. Y es que un grupo de ‘patas' se propuso poner en marcha un particular y extremo reto. Apostaron 1000 dólares a que uno de ellos no podría soportar 30 segundos sentado sobre un panal de abejas. Como era de esperar, el resultado se volvió viral en YouTube, según recoge Trome.--Apostó que podía sentarse sin pantalón en un panal de abejas y todo terminó mal --.

Pero lo más polémico del desafío era que lo tendría que hacer sin pantalones. ¡Sí! ¡Como lo lees! El hombre tendría que permanecer sentado por medio minuto con los dolorosos aguijones de las abejas pinchándole el trasero desnudo.