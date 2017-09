El huracán Harvey arrojó esta horripilante criatura a las playas de Texas

Tras el paso del devastador huracán Harvey, una fotógrafa se ha encontrado con una extraña criatura marina en las playas de una ciudad de Texas, y hasta el momento nadie sabe con certeza de qué animal se trata.

"De acuerdo, biólogos de Twitter, ¿qué diablos es esto? Encontrado en una playa de Texas City, (estado de) Texas", escribió Preeti Desai en su cuenta del microblog, donde adjunto una serie de fotografías de la misteriosa criatura, según recoge RT.

Entre las respuestas que Desai ha recibido destaca la del científico marino Andrew Thaler. "Difícil de decir dada la posición y el nivel de descomposición, pero los dientes y la forma del cuerpo me hacen pensar que se trata de un tipo de anguila", contestó Thaler.

Otros especialistas consideran que es una anguila de la familia Ophichthidae, también conocida como 'serpiente anguila'. Kenneth Tighe, del Museo Nacional de Historia Natural Smithsoniano de EE.UU., en declaraciones al portal Earth Touch, dijo que se trataría de un Aplatophis chauliodus, también conocida como 'anguila de colmillos'.

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh