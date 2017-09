El espectacular perro músico que lo peta en redes sociales con videos de sus canciones

¡Que dulzura! Este perro se ha convertido en viral rápidamente, luego que su dueño empiece a subir videos cortos de él, tocando algunos instrumentos musicales. El dueño guía el ritmo pero es el perro el que se lleva las miradas de todos.

En los videos subidos a la cuenta de Twitter de 'AcousticTrench' se puede observar al lindo perrito acompañando a su dueño, mientras interpretan covers de otros artistas o hasta canciones propias, según recoge Trome.

My first Vine when Maple played the drums 🐶❤️ https://t.co/L6O0fAa0pd