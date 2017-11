El Gobierno de Kenia culpa al turismo gay de un 'rollo' sexual entre leones machos

La censura sobrevuela también la conducta de los animales que viven en libertad en territorio keniano. O al menos de dos leones machos que fueron descubiertos en el parque natural Masai Mara, al sur del país, por la cámara del fotógrafo especializado Paul Goldstein la semana pasada.

Su único pecado, a ojos de Ezekial Mutua -el actual responsable del Instituto de Clasificación de Películas de Kenia (KFCB en sus siglas en inglés)- es encontrarse uno encima del otro en posición de apareamiento en una apartada zona de maleza.

Mutua, que ha provocado un revuelo de indignación en las redes sociales, fue más allá y sostuvo que los leones también pueden ser conducidos por "fuerzas demoníacas" debido a que los demonios "no sólo poseen a las personas".

Este funcionario es una figura conocida en Kenia al posicionarse en contra de la comunidad LGTB unido a su afán por prohibir cualquier película en la que se promuevan valores relacionados con la homosexualidad. Todo ello le ha valido el calificativo de "policía de la moralidad".

Una forma de ejercer su oficio que también extrapola a Twitter, donde escribía el pasado 2 de noviembre:

Gay lions were 'influenced by homosexual men behaving badly in national parks' says Kenya's 'moral policeman' https://t.co/sv5obFYfOE