[VIDEO] Un grupo de senderistas desalmados despeña a un indefenso jabalí

El partido animalista PACMA ha denunciado este jueves con un vídeo el lamentable episodio que ha protagonizado un grupo de senderistas en los Picos de Europa.

Las imágenes, muy duras, muestran a siete individuos hostigando a un jabalí con sus bastones hasta acorralarlo al filo de un precipicio, por donde acaban despeñándolo. El animal sufre una caída de varios metros por la ladera rocosa y queda agonizante, según recoge ElHUffPost.

El execrable acto de los senderistas no es, como explica PACMA, constitutivo de delito, pues los animales silvestres no están protegidos por el Código Penal. Las imágenes de su comportamiento han despertado una oleada de indignación:

En pleno siglo XXI y no se les ha ocurrido hacer una ley que contemple castigos ejemplares contra el maltrato animal. Una ley cuya implementación no supondría ni un euro.

Esto fué por diversión? no puede haber miles de senderistas dando vueltas, ubicarlos no puede ser tan complicado. Cárcel o psiquiátrico, por favor esta gente tiene algún tipo de patología no pueden vivir en sociedad

Me he puesto a llorar y lo he tenido que parar....tenemos que parar esto ...se me está partiendo el corazon....que insensibilidad..