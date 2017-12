Dos zoológicos de Dinamarca piden mascotas para dárselas de comer a sus fieras

Los responsables de los zoológicos de Copenhague y Givskud (Dinamarca) han invitado a sus visitantes a que lleven sus animales domésticos para alimentar a las fieras que se encuentran en esos recintos.

En concreto, esa iniciativa se refiere a ratones, hámsteres, conejos y otros pequeños roedores muertos, aunque esos zoos también aceptan ejemplares vivos, informa el canal danés TV 2, según recoge RT.

El objetivo es que los carnívoros en cautiverio tengan un menú "variado" y no solo coman carne de "vacas y caballos", según explicó Ann-Sofie Eller, trabajadora de uno de esos lugares. Sin embargo, esa mujer subrayó que utilizar gatos o perros "no es ético"porque no son presas naturales para los depredadores.

Por su parte, el director del Zoológico de Givskud, Richard Osterballe, reiteró que no se trata de una medida para incentivar a las personas a "matar a sus mascotas", sino que "necesitamos las presas".

